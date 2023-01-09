Стало известно, будут ли получать украинцы повестки в "Дії"

Правительство приняло постановление, согласно которому в приложении "Дія" должен появиться электронный военный билет. В Минцифры объяснили, будут ли приходит украинцам повестки.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

По его словам, после принятого Кабмином постановления в СМИ продолжают писать, что в "Дії" появятся повестки.

"Но не стоит беспокоиться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает получение повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач", - отметил представитель министерства.

Баник объяснил, что недавнее постановление упорядочило ряд норм по нормативам 2016 года, в который постоянно вносились изменения. В том числе, связанные с регистрацией места жительства. Но повестки в приложении не вводили.

"Что касается военного билета. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в "Дії". Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", - добавил он.

При этом Баник подчеркнул, что как именно будут внедрять и как будет работать сервис, говорить пока рано. Поскольку есть моменты, которые следует доработать вместе с Министерством обороны Украины.