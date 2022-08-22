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Перемога Усика та підготовка до Дня Незалежності: новини за вихідні

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Понеділок 22 серпня 2022 08:30
Перемога Усика та підготовка до Дня Незалежності: новини за вихідні Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у реванші та захистив свої титули. Тим часом українська влада готується до Дня Незалежності - змінює графік траспорту і комендантської години, а також дає поради жителям.

Детальніше про те, що сталося протягом вихідних, 20-21 серпня, - у матеріалі РБК-Україна.

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Усик знову переміг Джошуа

Титульний поєдинок між боксерами Олександром Усиком і Ентоні Джошуа завершився перемогою українського чемпіона за рішенням суддів. Усик сказав, що готовий вийти на ринг знову, якщо його опонентом стане Тайсон Ф'юрі. Англійський боксер відповів Усику і назвав умову бою.

Підготовка до Дня Незалежності

Президент Володимир Зеленський попередив, що цього тижня росіяни можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій. МВС закликає українців ховатися в укриття при кожній тривозі.

У зв'язку з цим у Києві заборонили проводити будь-які масові заходи з 22 по 25 серпня, а метро змінило графік роботи.

У Харкові та області вирішили запровадити комендантську годину з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Окрім того, співробітникам урядового кварталу столиці рекомендують працювати віддалено протягом наступного тижня.

В Україні оновили сигнали повітряної тривоги

Через загострення ядерного шантажу з боку Росії деякі територіальні громади ввели нові сигнали тривоги:

  • Сигнал хімічної небезпеки - звук церковних дзвонів.
  • Сигнал радіаційної небезпеки - це дзвін в набат.
  • Сигнал евакуації з міста - це гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

У Росії вибухнув автомобіль з донькою ідеолога ''руского міра'' Дугіна

У Підмосков'ї вибухнула машина, в салоні якої перебувала донька ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна Дар'я. За попередніми даними, дівчина загинула на місці.

РосЗМІ вже почали розганяти версію про замах на вбивство - нібито в авто повинен був їхати сам Дугін, а не його донька. В Офісі президента заперечили причетність України до загибелі Дар'ї.

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Постійний представника РФ у Відні Михайло Ульянов закликав "не щадити українців", коментуючи пост Зеленського, який подякував США за новий пакет допомоги. Українське МЗС закликало Австрію визнати його персоною нон грата, а австрійське відомства викликало посла "на килим".

Магучіх стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

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Магучіх стала єдиною учасницею, яка з першого разу взяла планку 1,95 м, забезпечивши собі золоту медаль.

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У понеділок, 22 серпня, на заході України прогнозуються короткочасні дощі та грози. При цьому на півдні і сході країни очікується спека до +32 градусів.

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