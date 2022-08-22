Перемога Усика та підготовка до Дня Незалежності: новини за вихідні
Українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у реванші та захистив свої титули. Тим часом українська влада готується до Дня Незалежності - змінює графік траспорту і комендантської години, а також дає поради жителям.
Детальніше про те, що сталося протягом вихідних, 20-21 серпня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Росіяни обстріляли багатоповерхівці у Вознесенську Миколаївської області. Внаслідок атаки 12 людей зазнали поранень, серед них троє дітей.
- Окупанти завдали ударів по Зеленодольській громаді Дніпропетровської області, семеро людей отримали осколкові поранення.
- Загарбники обстріляли Київський район Харкова, постраждала одна людина.
- Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що за минулий тиждень кількість обстрілів області побільшало.
- Росія може застосувати ядерну зброю у разі успішного контрнаступу ЗСУ. Ймовірною ціллю може стати той підрозділ українських військ, який вестиме наступальні дії.
- ISW зазначає, що росіяни розглядають можливість посилення безпеки у Криму після атак на військову інфраструктуру. Однак тоді їм доведеться відвести частину своїх сил від лінії фронту.
Усик знову переміг Джошуа
Титульний поєдинок між боксерами Олександром Усиком і Ентоні Джошуа завершився перемогою українського чемпіона за рішенням суддів. Усик сказав, що готовий вийти на ринг знову, якщо його опонентом стане Тайсон Ф'юрі. Англійський боксер відповів Усику і назвав умову бою.
Підготовка до Дня Незалежності
Президент Володимир Зеленський попередив, що цього тижня росіяни можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій. МВС закликає українців ховатися в укриття при кожній тривозі.
У зв'язку з цим у Києві заборонили проводити будь-які масові заходи з 22 по 25 серпня, а метро змінило графік роботи.
У Харкові та області вирішили запровадити комендантську годину з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.
Окрім того, співробітникам урядового кварталу столиці рекомендують працювати віддалено протягом наступного тижня.
В Україні оновили сигнали повітряної тривоги
Через загострення ядерного шантажу з боку Росії деякі територіальні громади ввели нові сигнали тривоги:
- Сигнал хімічної небезпеки - звук церковних дзвонів.
- Сигнал радіаційної небезпеки - це дзвін в набат.
- Сигнал евакуації з міста - це гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
У Росії вибухнув автомобіль з донькою ідеолога ''руского міра'' Дугіна
У Підмосков'ї вибухнула машина, в салоні якої перебувала донька ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна Дар'я. За попередніми даними, дівчина загинула на місці.
РосЗМІ вже почали розганяти версію про замах на вбивство - нібито в авто повинен був їхати сам Дугін, а не його донька. В Офісі президента заперечили причетність України до загибелі Дар'ї.
МЗС просить Австрію визнати посла РФ персоною нон грата за "геноцид українців"
Постійний представника РФ у Відні Михайло Ульянов закликав "не щадити українців", коментуючи пост Зеленського, який подякував США за новий пакет допомоги. Українське МЗС закликало Австрію визнати його персоною нон грата, а австрійське відомства викликало посла "на килим".
Магучіх стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала титул чемпіона Європи зі стрибків у висоту. Це перше "золото" для України на ЧЄ в цій дисципліні серед жінок.
Магучіх стала єдиною учасницею, яка з першого разу взяла планку 1,95 м, забезпечивши собі золоту медаль.
На заході дощі, а на півдні та сході + 32: прогноз погоди на завтра
У понеділок, 22 серпня, на заході України прогнозуються короткочасні дощі та грози. При цьому на півдні і сході країни очікується спека до +32 градусів.
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