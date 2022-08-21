ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На заході дощі, а на півдні та сході + 32 :прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Київ, Неділя 21 серпня 2022 16:00
На заході дощі, а на півдні та сході + 32 :прогноз погоди на завтра Фото: на заході очікуються дощі, а на півдні і сході спека +32 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 22 серпня, на заході України прогнозуються короткочасні дощі та грози. При цьому на півдні і сході країни очікується спека до +32 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.

Однак у західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози, а на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, швидкість якого становитиме 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +13 +18 градусів, а на узбережжі морів +17 +22. Вдень температура повітря коливатиметься від +25 до +30, а на півдні та сході очікується спека до +32 градусів.

На заході дощі, а на півдні та сході + 32 :прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли, як війна вплинула на погоду і точність прогнозів.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, в серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище норми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам