На заході дощі, а на півдні та сході + 32 :прогноз погоди на завтра

У понеділок, 22 серпня, на заході України прогнозуються короткочасні дощі та грози. При цьому на півдні і сході країни очікується спека до +32 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook .

Температура повітря вночі становитиме +13 +18 градусів, а на узбережжі морів +17 +22. Вдень температура повітря коливатиметься від +25 до +30, а на півдні та сході очікується спека до +32 градусів.

Однак у західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози, а на решті території без опадів.

За даними синоптиків, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли, як війна вплинула на погоду і точність прогнозів.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, в серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище норми.

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