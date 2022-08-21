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Співробітників урядового кварталу просять тиждень працювати з дому, - джерело

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Неділя 21 серпня 2022 16:48
Співробітників урядового кварталу просять тиждень працювати з дому, - джерело Фото: наступного тижня співробітників урядового кварталу просять працювати з дому (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Співробітникам установ, розташованих в урядовому кварталі в Києві, рекомендують працювати віддалено протягом наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела у Верховній раді та Кабінеті міністрів.

Основна рекомендація - працювати дистанційно з 22 по 24 серпня.

При цьому офіційних документів з такими настановами поки немає.

Співрозмовник видання у Раді зазначив, що в будівлі все одно будуть знаходитися деякі працівники, наприклад ті, що задіяні у візитах міжнародних делегацій.

У той же час, джерело в Кабміні сказало, що уряд буде працювати у звичайному режимі. При цьому, за його словами, багато співробітників і так працюють з дому у зв'язку з регулярними повітряними тривогами, які порушують звичний розпорядок дня.

Повідомляється, що такі заходи пов'язані з підвищеним ризиком атак з боку Росії у День Незалежності і сусідні дати.

"Підвищені заходи безпеки на ці дні", - зазначив співрозмовник у виконавчій владі.

Нагадаємо, у Києві з 22 по 25 серпня заборонили проведення будь-яких масових заходів.

Раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців, що на наступному тижні окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.

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