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У Києві заборонили будь-які масові заходи до Дня незалежності

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Київ, Неділя 21 серпня 2022 13:23
У Києві заборонили будь-які масові заходи до Дня незалежності Фото: у Києві заборонили будь-які масові заходи до Дня незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві на День незалежності заборонили проведення будь-яких масових заходів. Зокрема, заходи не проходитимуть з 22 по 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження начальника Київської міської Військової адміністрації генерал-майор Миколи Жирнова.

Таке рішення прийнято з метою своєчасного реагування на можливі загрози нанесення військовими РФ ракетно-бомбових ударів під час Дня Державного прапора України та Дня незалежності.

"З 22 по 25 серпня заборонено проведення масових заходів, мирних зібрань, мітингів та інших заходів, пов'язаних з великим скупченням людей", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попереджав, що з наступного тижня російські окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Додамо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін зазначав, що РФ не готується до наступу в День незалежності, однак українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від росіян.

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