Вперше в історії України. Магучіх стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала титул чемпіона Європи зі стрибків у висоту. Це перше "золото" для України на ЧЄ в цій дисципліні серед жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Цього року у фіналі чемпіонату Європи брали участь три українки - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.
Левченко вибула зі змагань перша. Їй вдалося взяти 1,82 і 1,86 м, але висота 1,9 м на цей раз стала для нашої спортсменки непереборною.
Магучіх змогла легко подолати висоту 1,86 і 1,9 м, пізніше вона прийняла рішення пропустити 1,93. При цьому Геращенко з першої спроби пройшла 1,82, з другої - 1,86 і легко взяла планку 1,9.
На наступному етапі Ярослава Магучіх стала єдиною з решти п'яти учасниць, яка з першого разу взяла планку 1,95 м, забезпечивши собі золоту медаль. На цьому досягненні вона не зупинилася і вирішила спробувати пройти 1,97 м, але безуспішно.
За підсумками турніру, Левченко посіла 9 місце, Геращенко - 5, а Магучіх - 1.
Pure joy!— European Athletics (@EuroAthletics) August 21, 2022
Yaroslava Mahuchikh wins Ukraine's second gold medal of the championships with gold in the high jump! #Munich2022 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/EJu4TF76HL
Нагадаємо, раніше стало відомо, що змагання у потрійному стрибку на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022 завершилися впевненою перемогою української легкоатлетки Марини Бех-Романчук.
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