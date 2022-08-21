Обстріл Дніпропетровської області: кількість поранених зросла
В результаті обстрілу Зеленодольської громади Дніпропетровської області поранення отримали семеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука в Telegram.
"За оновленою інформацією, загальна кількість постраждалих - семеро осіб. Це три чоловіки, три жінки і 9-річний хлопчик. У всіх - осколкові поранення", - написав Лукашук.
Він додав, що в Зеленодольську від удару російських окупантів є пошкодження дачних будинків, спорткомплексу, дитячого садка, сільськогосподарської техніки. В одну з квартир п'ятиповерхового будинку влучили уламки реактивного снаряда. Рятувальники завершили огляд місця події.
Лукашук також розповів, що вдень під ворожим вогнем знаходилося село Кошове. В результаті атаки ніхто не постраждав, інформація щодо руйнувань ще встановлюється.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у неділю, 21 серпня, російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.
Станом на 19:00 було відомо про шістьох постраждалих в результаті ворожих атак.
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