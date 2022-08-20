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Зеленський попередив про можливі жорстокі атаки РФ та дав українцям пораду

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Субота 20 серпня 2022 21:40
Зеленський попередив про можливі жорстокі атаки РФ та дав українцям пораду Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Цього тижня російські окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно - гидке і жорстоке", - сказав він.

Зеленський зазначив, що одне з ключових завдань країни-агресора - принизити українців, знецінити наші можливості, наших героїв, а також поширити зневіру, страх і конфлікти.

"Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати мебе, не проявляти слабкості. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі свої удари і за той терор - за Харків, за Донбас, за Азовсталь, за Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь, за всі міста", - сказав він.

Президент додав, що українці повинні бути достатньо міцними, аби вистояти і пройти увесь шлях до перемоги.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначав, що РФ не готується до наступу в День Незалежності, проте українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від росіян.

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