В Офісі президента заперечили причетність України до загибелі доньки Дугіна
Україна не є терористичною державою й не має жодного відношення до загибелі доньки Олександра Дугіна Дар'ї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"До вчорашнього підриву (Дугіної – ред.) Україна, безумовно, не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Росія, а тим паче не терористична держава", - заявив Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, Росія умисно нагнітає на тлі вбивства дівчини, аби здійснити не приховану мобілізацію, а явну.
Також Подоляк припускає, що в Росії різні політичні угруповання воюють між собою для перерозподілу внутрішнього ідеологічного простору в країні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого перебувала донька ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна Дар'я.
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