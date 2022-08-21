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У МВС дали пораду українцям з безпеки напередодні Дня незалежності

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Україна, Неділя 21 серпня 2022 13:16
У МВС дали пораду українцям з безпеки напередодні Дня незалежності Фото: у МВС дали пораду українцям з безпеки напередодні Дня незалежності (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У МВС закликають українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в ефірі національного телемарафону 21 серпня.

"Що стосується порад громадянам на ці дні... Насамперед при плануванні своїх маршрутів, переміщення, в обов'язковому порядку, заздалегідь дізнайтеся, де є місця укриття, щоб у разі сигналу повітряної тривоги, що лунає, ви могли дуже швидко і оперативно дістатися до укриття. Відповідно, сам сигнал тривоги треба виконувати безумовно та безальтернативно, щоб максимально убезпечити себе", - сказав він.

Загроза ракетних ударів 23-25 ​​серпня

У своєму зверненні 20 серпня Володимир Зеленський попередив, що найближчими днями російські окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак та провокацій. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Також радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти люблять прив'язувати свої провокації до різних дат. Тому не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містам України в День незалежності, зокрема і по Києву.

Яких заходів вже вжито

У Харківській області, починаючи з 22 серпня, змінять час комендантської години. З понеділка, 22 серпня, комендантська година на Харківщині триватиме з 19:00 до 07:00 наступного дня. При цьому в День Незалежності комендантську годину запровадять з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

У Києві заборонили будь-які масові заходи.

Як повідомлялось, раніше заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначав, що РФ не готується до наступу в День Незалежності, проте українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від росіян.

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