Кількість обстрілів Запорізької області збільшилась, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Цього тижня ворог активізувався, збільшив кількість обстрілів", - зазначив він.

Як пояснив Старух, це відбувається через те, що ЗСУ почали приносити окупантам дедалі більше проблем.

"На жаль, стратегія окупанта не змінилася: якщо наші хлопці б'ють за їхніми бойовими підрозділами, знищують їх, знищують склади, то ці нелюди продовжують стріляти по об'єктах громадянської інфраструктури", - розповів голова області.