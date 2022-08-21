Кількість обстрілів Запорізької області збільшилась, - ОВА
За минулий тиждень кількість обстрілів Запорізької області побільшало.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Цього тижня ворог активізувався, збільшив кількість обстрілів", - зазначив він.
Як пояснив Старух, це відбувається через те, що ЗСУ почали приносити окупантам дедалі більше проблем.
"На жаль, стратегія окупанта не змінилася: якщо наші хлопці б'ють за їхніми бойовими підрозділами, знищують їх, знищують склади, то ці нелюди продовжують стріляти по об'єктах громадянської інфраструктури", - розповів голова області.
Як повідомлялося, у Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 8-річна дитина та двоє дорослих.
Нагадаємо, 18 серпня армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої території.
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