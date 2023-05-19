Подрыв железной дороги в Крыму и ВСУ продвигаются под Бахмутом: новости за 18 мая

В четверг, 18 мая, россияне заявили о взрыве на железной дороге на территории оккупированного Крыма. А также Вооруженные силы Украины отбили все атаки на Бахмут. Более того, на отдельных участках есть продвижение украинских войск.

Детальнее о том, что произошло в четверг, 18 мая, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

РосСМИ заявляют о взрыве и "диверсии" на железной дороге в Крыму

Россияне заявили о взрыве на железной дороге на территории оккупированного Крыма. Движение поездов приостановили.

Как утверждают росСМИ, взрыв прогремел утром вблизи Бахчисарая в Симферопольском районе. Россияне назвали инцидент "диверсией" и заявили, что из-за взрыва восемь вагонов с зерном сошли с рельсов, из них пять перевернулись.

"Повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. На месте взрыва СВП (самодельного взрывного устройства, - ред.) обнаружено большое воронку", - заявляют российские СМИ.

Оккупационные "власти" заявили, что движение поездов на перегоне Симферополь - Севастополь приостановили. Информации о пострадавших нет.

ВСУ отразили все сегодняшние атаки в Бахмуте, в окрестностях есть продвижение, - Маляр

В четверг, 18 мая, Вооруженные силы Украины отбили все атаки на Бахмут. Более того, на отдельных участках есть продвижение украинских войск.

"Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку. Сегодня весь день враг атаковал Бахмут. Все атаки нашими защитниками отбиты", - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее данным, по состоянию на 19.00, 18 мая, украинские военные контролируют юго-западную часть Бахмута.

"В окрестностях к северу от Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров", - добавила Маляр.

Она также сообщила, что в пригороде Бахмута на юге в течение дня шли упорные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, однако понес потери и не смог выполнить свои задачи.

"На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км", - добавила замминистра.

Норвегия передаст Украине восемь MLRS и три радара Arthur

Норвегия предоставит Украине три радара Arthur и восемь дальнобойных реактивных артиллерийских установок типа MLRS. Помощь выделяется в тесном сотрудничестве с Великобританией.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Необходимо больше вооружений, и это те мощности, которые очень нужны для Украины, которые мы не смогли бы предоставить без тесного сотрудничества с Великобританией", - говорится в заявлении министра обороны Норвегии Берна Арильда Грама.

По его словам, это оружие оказало большое влияние на войну и дало Украине возможность атаковать российские линии поставки, а также вывести из строя ряд важных целей по линии фронта. Официально министр не сообщил, какие именно MLRS передадут Украине, однако на сайте размещена фотография установки M270.

Норвегия также приняла решение передать Украине три радара Arthur из состава Минобороны. Эти радары используют для обнаружения вражеской артиллерии. Ранее подобные радары уже передавала Великобритания.

"Украинский народ показал поразительную устойчивость. Их борьба - это и наша борьба - за свободу, демократию и безопасность", - добавил министр обороны.

Украинские военные в Швеции учились на танках Strv 122 и БМП CV90, - Expressen

Украинские военные численностью от 3000 до 5000 человек проходили подготовку в Швеции. Солдаты учились на танках Stridsvagn 122 и БМП CV90.

Сообщается, что учения проходили перед украинским контрнаступлением, а солдаты уже вернулись в Украину в начале мая.

Бригада ВСУ может стать одним из самых мощных подразделений Украины. Во время пребывания в Швеции военные учились на танках Stridsvagn 122, БМП Stridsfordon 90 и артиллерийских установках Archer.

Вооруженные силы Швеции не подтвердили эту информацию. Также издание отмечает, что это первый случай, когда украинские военные обучались именно на территории Швеции. До этого шведские офицеры помогали обучать военных ВСУ на территории Британии.

Экс-главу Верховного суда Князева арестовали

Суд избрал меру пресечения бывшему председателю Верховного суда Украины Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей.

Избранная мера пресечения была определена в виде содержания под стражей сроком до 14 июля.

Также есть возможность внесения залога в размере около 107 млн грн.