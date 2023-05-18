ВСУ продолжают продвижение в Донецкой области: обновленная карта боев
Украинские военные смогли оттеснить россиян в районе села, которое находится вблизи Соледара Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту DeepStateMAP.
Согласно данным карты, украинские защитники освободили от россиян позиции под селом Сакко и Ванцетти.
Фото: продвижение ВСУ под селом Сакко и Ванцетти (нажмите, чтобы увеличить)
Также на карте можно заметить незначительное продвижение бойцов ВСУ в районе села Клищиевка, которое находится на юге от Бахмута.
Фото: успехи украинских военных возле Клищиевки (нажмите, чтобы увеличить)
На других участках фронта значительных изменений пока не фиксируется.
Напомним, ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские военные отбили сегодня, 18 мая, все атаки россиян в Бахмуте. При этом под городом есть продвижение.
Также мы писали, что, по информации 3-й отдельной штурмовой бригады, украинские военные в ходе наступательных действий под Бахмутом создали плацдарм для дальнейшей деоккупации.
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