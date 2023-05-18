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ВСУ продолжают продвижение в Донецкой области: обновленная карта боев

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Четверг 18 мая 2023 19:58
ВСУ продолжают продвижение в Донецкой области: обновленная карта боев Фото: украинские военные продолжили продвижение в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли оттеснить россиян в районе села, которое находится вблизи Соледара Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту DeepStateMAP.

Согласно данным карты, украинские защитники освободили от россиян позиции под селом Сакко и Ванцетти.

ВСУ продолжают продвижение в Донецкой области: обновленная карта боевФото: продвижение ВСУ под селом Сакко и Ванцетти (нажмите, чтобы увеличить)

Также на карте можно заметить незначительное продвижение бойцов ВСУ в районе села Клищиевка, которое находится на юге от Бахмута.

ВСУ продолжают продвижение в Донецкой области: обновленная карта боевФото: успехи украинских военных возле Клищиевки (нажмите, чтобы увеличить)

На других участках фронта значительных изменений пока не фиксируется.

Напомним, ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские военные отбили сегодня, 18 мая, все атаки россиян в Бахмуте. При этом под городом есть продвижение.

Также мы писали, что, по информации 3-й отдельной штурмовой бригады, украинские военные в ходе наступательных действий под Бахмутом создали плацдарм для дальнейшей деоккупации.

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Донецкая область Бахмут Соледар Война России против Украины
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