ВСУ продолжают продвижение в Донецкой области: обновленная карта боев

Украинские военные смогли оттеснить россиян в районе села, которое находится вблизи Соледара Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту DeepStateMAP.

Согласно данным карты, украинские защитники освободили от россиян позиции под селом Сакко и Ванцетти. Фото: продвижение ВСУ под селом Сакко и Ванцетти (нажмите, чтобы увеличить) Также на карте можно заметить незначительное продвижение бойцов ВСУ в районе села Клищиевка, которое находится на юге от Бахмута. Фото: успехи украинских военных возле Клищиевки (нажмите, чтобы увеличить) На других участках фронта значительных изменений пока не фиксируется.