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Украинские военные уничтожили роту россиян и четыре склада боеприпасов на Таврическом направлении

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Четверг 18 мая 2023 11:33
Украинские военные уничтожили роту россиян и четыре склада боеприпасов на Таврическом направлении Фото: украинские военные уничтожили роту россиян и четыре склады боеприпасов на Таврическом направлении (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники уничтожили более роты российских оккупантов и четыре вражеских склада боеприпасов на Таврическом направлении в течение суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Он сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления за сутки выполнили 1038 огневых задач, которые касаются контрбатарейной борьбы и работы по плановым целям, которые обнаружили ранее.

Потери россияне убитыми и ранеными составили больше роты. Также украинские бойцы уничтожили и повредили 24 единиц вооружения и военной техники врага.

В частности, речь идет о двух танках, двух дронах "Ланцет-3", РЛС "Радескан-ИКП-М", орудии МТ-12 "Рапира", самоходной артиллерийской установке 2С1 "Гвоздика", РСЗО 9К58 "Смерч" и двух МТЛБ. Также были уничтожены четыре склада вражеских боеприпасов.

Напомним, украинские защитники смогли за сутки продвинуться на 1700 метров на Бахмутском направлении.

Тем временем с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 201 тысячу своих военных.

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