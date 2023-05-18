Украинские военные в Швеции обучались на танках Strv 122 и БМП CV90, - Expressen

Украинские военные численностью от 3000 до 5000 человек проходили подготовку в Швеции. Солдаты обучались на танках Stridsvagn 122 и БМП CV90.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen .

Сообщается, что учения проходили перед украинским контрнаступлением, а солдаты уже вернулись в Украину в начале мая.

Бригада ВСУ может стать одним из самых мощных подразделений Украины. Во время пребывания в Швеции военные учились на танках Stridsvagn 122, БМП Stridsfordon 90 и артиллерийских установках Archer.

Вооруженные силы Швеции не подтвердили эту информацию. Также издание отмечает, что это первый случай, когда украинские военные обучались именно на территории Швеции. До этого шведские офицеры помогали обучать военных ВСУ на территории Британии.

Что известно о танках Stridsvagn 122

Это основной боевой танк Швеции, он представляет лицензионный вариант немецкого танка Leopard 2, в конструкцию которого внесены разные изменения. В качестве основного вооружения на танк устанавливается 120-мм гладкоствольное оружие Rheinmetall L44. Она может вести огонь бронебойными подкалиберными снарядами и кумулятивным универсальным.

Также у Stridsvagn 122 усилена ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, а крыша защищена от атак сверху. На танке установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, разрешающая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.

Что известно о танках БМП CV90

Семейство шведских боевых машин пехоты. Всего выпущено около 1170 машин в разных модификациях, большая часть из которых экспортирована в другие страны.

Кроме нескольких вариантов БМП, на базе Strf 90 также разработан ряд специализированных боевых бронированных машин, включая легкий танк со 120-мм гладкоствольным орудием. Норвежские, датские и шведские CV 90 были использованы в боевых действиях во время войны в Афганистане.

Что известно о танках САУ Archer

Шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка FH77 BW L52 Archer.

Отличительной особенностью системы является полная автоматизация процесса зарядки и, как следствие, повышенный темп стрельбы, включая режим MRCI, и сокращение расчета до 3-4 человек.