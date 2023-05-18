РосСМИ заявляют о взрыве и "диверсии" на железной дороге в Крыму

Россияне заявляют о взрыве на железной дороге на территории оккупированного Крыма. Движение поездов приостановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы BAZA и Mash.

Как утверждают росСМИ, взрыв прогремел сегодня утром вблизи Бахчисарая в Симферопольском районе. Россияне назвали инцидент "диверсией" и заявили, что из-за взрыва восемь вагонов с зерном сошли с рельсов, из них пять перевернулись.

"Повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. На месте взрыва СВУ (самодельного взрывного устройства, - ред.) обнаружено большую воронку", - заявляют российские СМИ.

Оккупационные "власти" заявили, что движение поездов на перегоне Симферополь - Севастополь приостановили. Информации о пострадавших нет.

Фото: в Крыму перевернулись вагоны (t.me/bazabazon)

Напомним, 12 мая в Крыму раздались взрывы. Оккупанты заявили о якобы работе ПВО, но подробностей не раскрыли.

В тот же день в Джанкойском районе Крыма упал российский вертолет Ми-8. По предварительным данным, два пилота погибли.

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