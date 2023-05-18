Норвегия передаст Украине восемь MLRS и три радара Arthur

Норвегия предоставит Украине три радара Arthur и восемь дальнобойных реактивных артиллерийских установок типа MLRS. Помощь выделяется в тесном сотрудничестве с Великобританией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама .

"Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Необходимо больше вооружений, и это те мощности, которые очень нужны для Украины, которые мы не смогли бы предоставить без тесного сотрудничества с Великобританией", - говорится в заявлении.

По его словам, это оружие оказало большое влияние на войну и дало Украине возможность атаковать российские линии поставки, а также вывести из строя ряд важных целей по линии фронта. Официально министр не сообщил, какие именно MLRS передадут Украине, однако на сайте размещена фотография установки M270.

Норвегия также приняла решение передать Украине три радара Arthur из состава Минобороны. Эти радары используют для обнаружения вражеской артиллерии. Ранее подобные радары уже передавала Великобритания.

"Украинский народ показал поразительную устойчивость. Их борьба - это и наша борьба - за свободу, демократию и безопасность", - добавил министр обороны.

Arthur

Контрбатарейный радарный комплекс, разработанный шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции. В британской армии его называют "мобильное средство артиллерийского наблюдения за полем боя".