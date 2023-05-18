ВСУ уничтожили еще полтысячи оккупантов: обновленные потери России

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 510 российских оккупантов и десятки единиц техники врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 201 тысячу своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 18 мая ориентировочно составили:

личного состава - около 201 100 (+510) человек ликвидировано,

танков - 3773 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 7373 (+8) ед,

артиллерийских систем - 3198 (+32) ед,

РСЗО - 563 (+1) ед,

средства ПВО - 318 (+0) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2759 (+11),

крылатые ракеты - 990 (+8),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6073 (+6) ед,

специальная техника - 418 (+1).

Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло около 36 боевых столкновений. Эпицентром боев остаются Бахмут и Марьинка.

Кроме того, по данным ISW, украинские защитники отбили российские атаки в Марьинке Донецкой области.

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