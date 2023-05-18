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ВСУ уничтожили еще полтысячи оккупантов: обновленные потери России

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Украина, Четверг 18 мая 2023 08:22
ВСУ уничтожили еще полтысячи оккупантов: обновленные потери России Фото: ВСУ уже уничтожили более 201 тысячи оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 510 российских оккупантов и десятки единиц техники врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 201 тысячу своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 18 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 201 100 (+510) человек ликвидировано,
  • танков - 3773 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7373 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 3198 (+32) ед,
  • РСЗО - 563 (+1) ед,
  • средства ПВО - 318 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2759 (+11),
  • крылатые ракеты - 990 (+8),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6073 (+6) ед,
  • специальная техника - 418 (+1).

Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло около 36 боевых столкновений. Эпицентром боев остаются Бахмут и Марьинка.

Кроме того, по данным ISW, украинские защитники отбили российские атаки в Марьинке Донецкой области.

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