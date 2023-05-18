ВСУ отбили все сегодняшние атаки в Бахмуте, в окрестностях есть продвижение, - Маляр

Сегодня, 18 мая, Вооруженные силы Украины отразили все атаки на Бахмут. Более того, на отдельных участках есть продвижение украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

"Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку. Сегодня весь день враг атаковал Бахмут. Все атаки нашими защитниками отбиты", - сообщила замминистра.

По ее данным, по состоянию на 19.00, 18 мая, украинские военные контролируют юго-западную часть Бахмута.

"На окрестностях на севере от Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров", - добавила Маляр.

Она также сообщила, что в пригороде Бахмута на юге в течение дня шли упорные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, однако понес потери и не смог выполнить свои задачи.

"На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км", - добавила заместитель министра.

Бои за Бахмут

Отметим, бои за город Бахмут, Донецкой области продолжаются с августа прошлого года. За это время россиянам так и не удалось захватить весь город, более того, в мае украинские защитники перешли в наступление на окраинах города и оттесняют оккупантов.

Напомним, мы сообщали, что ВСУ во время штурма создали плацдарм для последующего наступления под Бахмутом.

РБК-Украина также писало о том, что, по словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, наши воины продолжают атаковать российских оккупантов на Бахмутском направлении. ВСУ удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.