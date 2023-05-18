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Россия за несколько волн атак выпустила 30 ракет по Украине, из них 29 уничтожили, - Залужный

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Киев, Четверг 18 мая 2023 09:13
Россия за несколько волн атак выпустила 30 ракет по Украине, из них 29 уничтожили, - Залужный Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Российская армия в ходе очередной массированной атаки выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинских сил удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая российские оккупанты провели несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

"В общей сложности выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования", - написал Залужный.

Он сообщил, что враг выпустил ракеты из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатых Х-101/Х-555.

Также с кораблей в Черном море - шесть крылатых ракет "Калибр", а также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет", - проинформировал Залужный.

Также сбиты два ударных БПЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, что этой ночью российская армия снова пыталась массированно обстрелять ряд территорий Украины. Враг направил ракеты, а затем БПЛА на столицу. Предварительно, все цели были сбиты.

Добавим, что в Одессе во время атаки ракета попала в промышленный объект. Один человек погиб, еще двое охранников ранены.

Что известно о ночной атаке по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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