Танк Т-72 и две гаубицы: Череватый об уничтоженной российской технике возле Лимана и Купянска
Украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях подбили вражеский танк Т-72 и ликвидировали почти 40 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.
"625 раз враг обстрелял наши позиции на Лиманском и Купянском направлениях по артиллерии разных калибров. Также россияне совершили 16 авианалетов", - сообщил Череватый.
По его словам, в ходе четырех боестолкновений было ликвидировано 39 оккупантов, еще 93 ранены.
"Кроме того, там подбито достаточно техники противника - танк Т-72, БТР-80, БМП, четыре самоходных артиллерийских установки, две гаубицы, два беспилотника и сбита противорадарная ракета", - добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.
Напомним, что украинские военные численностью от 3000 до 5000 человек проходили подготовку в Швеции. Солдаты учились на танках Stridsvagn 122 и БМП CV90.
Украинские бойцы показали, как уничтожили очередную боевую машину пехоты российских оккупантов. Вражескую цель поразили из одного выстрела.
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