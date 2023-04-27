Переговоры Зеленского с Си Цзиньпином и новый обмен пленными: новости за 26 апреля

Война России против Украины: последние новости

Зеленский провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

По словам Зеленского, телефонные переговоры с Си были длительными и содержательными. Также он отметил, что назначение посла Украины в Китае даст толчок развитию двусторонних отношений между странами.

Украина вернула более 40 защитников из российского плена

Украина провела очередной обмен пленными с Россией. На этот раз из российского плена вернулись на Родину 44 защитника.

В ходе обмена домой вернулись 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров.

Игнат назвал главную задачу Patriot в Украине. Будут ли использовать установку против С-300

Системы противовоздушной обороны Patriot нерационально использовать против ракет С-300, поскольку они рассчитаны на поражение баллистических ракет и прикрытие подстанций, питающих АЭС в Украине, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Задача Patriot в первую очередь все же против баллистики (поражать баллистические ракеты, - ред.) хранить прикрытие наших стратегических объектов в государстве, объекты критической инфраструктуры, а особенно атомные электростанции, куда противник уже избивал. Не по самим станциям, а по питающим их подстанциям", - отметил он.

Данилов пояснил, что действительно означают ядерные угрозы Кремля

Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще в Москве раздаются угрозы о применении ядерного оружия. В действительности в Кремле уже осознают, что поражение России в войне неизбежно, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, любые угрозы РФ относительно применения ядерного оружия - это проявление бессилия и страха.

Украина вступит в ЕС в кратчайшие сроки, - президент Италии

Украина проводит реформы для того, чтобы соответствовать критериями для членства в Европейском Союзе. Вступление может состояться в ближайшее время, заявил президент Италии Серджо Маттарелла.

"Италия выражает твердую уверенность в том, что Украина вступит в Европейский Союз в кратчайшие сроки", - сказал он, отметив приверженность правительства Украины пути реформ, для соблюдения параметров вступления.

Истребители занимают восьмое место в списке нужд Украины, - Пентагон

Современные боевые самолеты Запада сейчас находятся на восьмом месте в списке военной техники, которая нужна Украине, рассказала помощница главы Пентагона Селеста Валландер.

По словам чиновницы, более высокими приоритетами сейчас являются системы противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.