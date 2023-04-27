Переговори Зеленського з Сі Цзіньпіном та новий обмін полоненими: новини за 26 квітня

Президент України Володимир Зеленський провів перші з початку повномасштабної війни переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Тим часом, додому з російського полону повернулися понад 40 українських захисників.
Більш детально про те, що сталося у середу, 26 квітня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
Зеленський провів телефонні переговори із Сі Цзіньпіном
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
За словами Зеленського, телефонні переговори з Сі були тривалими та змістовними. Також він зазначив, що призначення посла України в Китаї дасть поштовх до розвитку двосторонніх відносин між країнами.
Україна повернула понад 40 захисників із російського полону
Україна провела черговий обмін полоненими з Росією. Цього разу з російського полону повернулися на Батьківщину 44 захисники.
У ході обміну додому повернулися 36 рядових та сержантів та шість офіцерів.
Гнат назвав головне завдання Patriot в Україні. Чи використовуватимуть установку проти С-300
Системи протиповітряної оборони Patriot нераціонально використовувати проти ракет С-300, оскільки вони розраховані на поразку балістичних ракет та прикриття підстанцій, що живлять АЕС в Україні, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Завдання Patriot в першу чергу все ж таки проти балістики (вражати балістичні ракети, - ред.) зберігати прикриття наших стратегічних об'єктів у державі, об'єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник вже бив. Не по самих станціях, а по живлюючих їх підстанціям", - зазначив він.
Данілов пояснив, що справді означають ядерні погрози Кремля
Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше у Москві лунають погрози щодо застосування ядерної зброї. Насправді в Кремлі вже усвідомлюють, що поразка Росії у війні неминуча, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, будь-які загрози РФ щодо застосування ядерної зброї - це прояв безсилля та страху.
Україна вступить до ЄС у найкоротші терміни, - президент Італії
Україна проводить реформи для того, щоб відповідати критеріям членства в Європейському Союзі. Вступ може відбутися найближчим часом, заявив президент Італії Серджо Маттарелла.
"Італія висловлює тверду впевненість у тому, що Україна вступить до Європейського Союзу в найкоротші терміни", - сказав він, наголосивши на прихильності уряду України шляху реформ, для дотримання параметрів вступу.
Винищувачі посідають восьме місце у списку потреб України, - Пентагон
Сучасні бойові літаки Заходу зараз перебувають на восьмому місці у списку військової техніки, яка потрібна Україні, розповіла помічниця глави Пентагону Селеста Валландер.
За словами чиновниці, більш високими пріоритетами зараз є системи протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка.
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