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Истребители занимают восьмое место в списке нужд Украины, - Пентагон

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Вашингтон, Среда 26 апреля 2023 19:32
Истребители занимают восьмое место в списке нужд Украины, - Пентагон Иллюстративное фото: истребители занимают восьмое место в списке нужд Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Современные боевые самолеты Запада сейчас находятся на восьмом месте в списке военной техники, которая нужна Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина в Twitter, об этом заявила помощница главы Пентагона Селеста Валландер.

"В списке (оборонных нужд Украины - ред.) современные западные самолеты занимают примерно восьмое место", - заявила она во время слушаний в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам.

По словам чиновницы, более высокими приоритетами сейчас являются системы противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.

Напомним, ранее в Белом доме, комментируя возможность передачи Украине истребителей F-16, отмечали, что сейчас сосредоточены на первоочередных нуждах.

Также мы писали, что, по словам президента США Джо Байдена, Украине сейчас не нужны F-16.

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