Словения секретно передала Украине 20 БТР Valuk, - СМИ

Словения на этой неделе в условиях полной секретности доставила в Украину 20 бронетранспортеров Valuk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24UR .

Как отмечает издание, неназванные источники рассказали, что транспортировка в Украину уже полностью завершилась на этой неделе. При этом операция по передаче длилась несколько месяцев, поскольку бронетехника нуждалась в подготовке и обслуживании.

Журналисты добавляют, что технику сначала доставляли в одну из близлежащих стран на транспортных самолетах. Вероятно, ее перевезли в один из двух логистических центров сбора помощи Украине в Польше или Словакии.

Стоит заметить, что всего у Словении было 85 единиц БТР Valuk. Такая техника оборудована 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами. Это наименее старая техника, которую страна передала Украине.

Valuk предназначены для перевозки пехоты и защиты ее от противопехотных мин и оружия калибром до 12,7 мм.