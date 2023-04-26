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Британская разведка назвала ключевое событие последней недели в битве за Бахмут

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Украина, Среда 26 апреля 2023 09:04
Британская разведка назвала ключевое событие последней недели в битве за Бахмут Фото: ВСУ продолжают оборонять Бахмут (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Тяжелые ближние бои продолжаются в западных районах города Бахмут Донецкой области, который защищает украинская армия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, ключевым событием последней недели стали бои на окраинах города, особенно возле села Хромово, поскольку Украина стремится сохранить контроль над своим маршрутом снабжения 0506.

По данным британской разведки, другие возможности Украины по пополнению запасов в Бахмуте, вероятно, осложняются грязью на грунтовых дорогах.

"Поскольку город подвергается атакам уже более 11 месяцев, украинская оборона Бахмута стала одним из элементов гораздо более глубокой оборонительной зоны, в которую входит город Часов Яр на западе", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский простыми словами объяснил целесообразность обороны Бахмута, выделив пять основных причин.

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