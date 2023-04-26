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Украина вступит в ЕС в кратчайшие сроки, - президент Италии

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Рим, Среда 26 апреля 2023 14:37
Украина вступит в ЕС в кратчайшие сроки, - президент Италии Фото: президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (www.kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина проводит реформы для того, чтобы соответствовать критериями для членства в Европейском Союзе. Вступление может состояться в ближайшее время.

Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Риме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Италия выражает твердую уверенность в том, что Украина вступит в Европейский Союз в кратчайшие сроки", - сказал он, отметив приверженность правительства Украины пути реформ, для соблюдения параметров вступления.

Маттарелла также заверил в поддержке Украины "во всех сферах и до тех пор, пока это необходимо".

"Основополагающей ценностью для всех стран мира, которые верят в свободу народов и личности. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир, уважающий целостность Украины", - добавил президент Италии.

На встрече также обсуждались вопросы ядерной безопасности, реконструкции и мирных переговоров.

Напомним, одним из прямых последствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. В феврале 2023 года 87% поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 86% - в НАТО.

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