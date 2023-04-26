Украина вступит в ЕС в кратчайшие сроки, - президент Италии

Украина проводит реформы для того, чтобы соответствовать критериями для членства в Европейском Союзе. Вступление может состояться в ближайшее время.

Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Риме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

"Италия выражает твердую уверенность в том, что Украина вступит в Европейский Союз в кратчайшие сроки", - сказал он, отметив приверженность правительства Украины пути реформ, для соблюдения параметров вступления.

Маттарелла также заверил в поддержке Украины "во всех сферах и до тех пор, пока это необходимо".

"Основополагающей ценностью для всех стран мира, которые верят в свободу народов и личности. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир, уважающий целостность Украины", - добавил президент Италии.

На встрече также обсуждались вопросы ядерной безопасности, реконструкции и мирных переговоров.