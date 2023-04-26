Зеленский провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Владимира Зеленского.

"Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Верю, что он (телефонный разговор, - ред.), а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - пишет президент.

Как отметил президент, телефонные переговоры с Си были длительными и содержательными. Также он отметил, что назначение посла Украины в Китае даст толчок развитию двусторонних отношений между странами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в марте лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Еще накануне его визита в страну-агрессора, появилась информация, что Си Цзиньпин может поговорить с президентом Украины.

В интервью Associated Press, Владимир Зеленский заявил, что не контактировал с китайским лидером с начала полномасштабного вторжения России, в связи с чем хотел бы, чтобы Си посетил Украину.

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