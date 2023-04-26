ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином

Новина українською →
Среда 26 апреля 2023 14:24
Зеленский провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином Фото: президент Украины Владимир Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Владимира Зеленского.

Как отметил президент, телефонные переговоры с Си были длительными и содержательными. Также он отметил, что назначение посла Украины в Китае даст толчок развитию двусторонних отношений между странами.

"Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Верю, что он (телефонный разговор, - ред.), а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - пишет президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в марте лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Еще накануне его визита в страну-агрессора, появилась информация, что Си Цзиньпин может поговорить с президентом Украины.

В интервью Associated Press, Владимир Зеленский заявил, что не контактировал с китайским лидером с начала полномасштабного вторжения России, в связи с чем хотел бы, чтобы Си посетил Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Китай Си Цзиньпинь Война в Украине
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России