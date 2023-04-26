В Херсонской области планируют эвакуировать одно из сел из-за российских обстрелов

В Херсонской области предложили эвакуировать жителей села Кизомыс. Причиной этого стали активные обстрелы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белозерскую военную администрацию в Facebook.

Соответствующее решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС Белозерской СВА. Из-за обстрелов со стороны российских оккупантов жителям сел Кизомышского старостата предложат эвакуацию в пределах общины. Семьям с детьми организуют эвакуацию в другие места.

Также в селе Кизомыс расконсервируют пункт несокрушимости и обеспечат его питьевой водой и продуктами питания.

Всем желающим, которые хотят эвакуироваться, необходимо обратиться к старосте Кизомышского старостата или военной администрации.

Напомним, за минувшие сутки российские войска 75 раз обстреляли Херсонскую область.

Также этой ночью в Херсоне прогремели взрывы, в сети не исключили, что это были обстрелы россиян.

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