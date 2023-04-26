ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Данилов пояснил, что действительно означают ядерные угрозы Кремля

Новина українською →
Украина, Среда 26 апреля 2023 14:03
Данилов пояснил, что действительно означают ядерные угрозы Кремля Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще в Москве раздаются угрозы о применении ядерного оружия. В действительности в Кремле уже осознают, что поражение России в войне неизбежно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

По его словам, любые угрозы РФ относительно применения ядерного оружия - это проявление бессилия и страха.

"Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления, как показатель понимания Кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты", - добавил он.

Напомним, как написало The Guardian, западные лидеры готовятся, что Путин может использовать "все оставшиеся у него инструменты", включая и ядерные угрозы и кибератаки в ответ на ожидаемое контрнаступление ВСУ.

Добавим, как недавно заявили в Нидерландах, угрозы Кремля ядерным оружием не пошатнут страны НАТО в помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ядерное оружие Ядерная безопасность
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России