ВСУ за сутки уничтожили 640 оккупантов, 14 артсистем и 11 ББМ, - Генштаб
По данным на утро среды, 26 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 640 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 188 410 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 артсистем и 11 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 188410 (+640) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3692 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7162 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 2877 (+14) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 292 (+1) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2440 (+3),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5792 (+8) ед,
- специальная техника - 352 (+7)
Как сообщалось, ВСУ отразили 39 атак противника на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
В частности, самые ожесточенные бои продолжаются на юге и западе Бахмута, а на юге ВСУ, вероятно, ударили из ракетного комплекса "Гром-2" по Керченскому мосту
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