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ВСУ за сутки уничтожили 640 оккупантов, 14 артсистем и 11 ББМ, - Генштаб

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Украина, Среда 26 апреля 2023 08:16
ВСУ за сутки уничтожили 640 оккупантов, 14 артсистем и 11 ББМ, - Генштаб Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 26 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 26 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 640 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 188 410 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 артсистем и 11 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 188410 (+640) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3692 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7162 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2877 (+14) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 292 (+1) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2440 (+3),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5792 (+8) ед,
  • специальная техника - 352 (+7)

Как сообщалось, ВСУ отразили 39 атак противника на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

В частности, самые ожесточенные бои продолжаются на юге и западе Бахмута, а на юге ВСУ, вероятно, ударили из ракетного комплекса "Гром-2" по Керченскому мосту

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