Защитники города держатся. Военные рассказали о ситуации в Бахмуте

Фото: военные рассказали о ситуации в Бахмуте (GettyImagеs)

Российские военные продолжают вести постоянные обстрелы украинского города Бахмут и окрестностей. Враг круглосуточно обстреливает позиции Сил обороны по артиллерии и авиации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командир 127-й бригады Теробороны ВСУ Роман Грищенко.

По его словам, россияне широко используют тяжелые огнеметные системы. Однако, несмотря на постоянные обстрелы, защитники города держатся. "Хочу поблагодарить граждан Украины и всего мира за поддержку наших героев. Это неоценимый вклад в подъем боевого духа воинов, защищающих Бахмут", - рассказал Грищенко.