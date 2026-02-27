У Климкина будет новая должность? Зеленский заинтриговал предложением для экс-главы МИД
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Павлом Климкиным, который возглавлял Министерство иностранных дел во время президентства Петра Порошенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
Читайте также: Стерненко стал советником Федорова по дронам на фронте
По словам Зеленского, он обсудил с Климкиным внешнеполитическую ситуацию вокруг Украины и некоторые решения, которые необходимы для усиления украинских позиций в Европе и других частях мира.
"Благодарен Павлу за работу ради Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия", - отметил президент.
Павел Климкин
Павел Климкин - украинский дипломат и государственный деятель, родился 25 декабря 1967 года.
Окончил Московский физико-технический институт по специальности "физика и прикладная математика", после чего работал в Институте электросварки имени Е. О. Патона НАН Украины.
С 1993 года на дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины, специализировался на вопросах контроля над вооружениями, нераспространения, ядерной и энергетической безопасности, евроатлантической интеграции.
Работал в загранучреждениях Украины, в том числе в Германии и Великобритании, был послом Украины в Германии в 2012-2014 годах.
19 июня 2014 года был назначен министром иностранных дел Украины и занимал этот пост до 29 августа 2019 года.
После завершения работы в правительстве продолжил публичную и экспертную деятельность в сфере международных отношений.
К слову, недавно министр обороны Украины Михаил Федоров назначил Тараса Чмута членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ).