У Климкина будет новая должность? Зеленский заинтриговал предложением для экс-главы МИД

Киев, Пятница 27 февраля 2026 15:42
UA EN RU
У Климкина будет новая должность? Зеленский заинтриговал предложением для экс-главы МИД Фото: Павел Климкин и президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Павлом Климкиным, который возглавлял Министерство иностранных дел во время президентства Петра Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, он обсудил с Климкиным внешнеполитическую ситуацию вокруг Украины и некоторые решения, которые необходимы для усиления украинских позиций в Европе и других частях мира.

"Благодарен Павлу за работу ради Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия", - отметил президент.

Павел Климкин

Павел Климкин - украинский дипломат и государственный деятель, родился 25 декабря 1967 года.

Окончил Московский физико-технический институт по специальности "физика и прикладная математика", после чего работал в Институте электросварки имени Е. О. Патона НАН Украины.

С 1993 года на дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины, специализировался на вопросах контроля над вооружениями, нераспространения, ядерной и энергетической безопасности, евроатлантической интеграции.

Работал в загранучреждениях Украины, в том числе в Германии и Великобритании, был послом Украины в Германии в 2012-2014 годах.

19 июня 2014 года был назначен министром иностранных дел Украины и занимал этот пост до 29 августа 2019 года.

После завершения работы в правительстве продолжил публичную и экспертную деятельность в сфере международных отношений.

