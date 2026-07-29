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У Зеленского назвали возможные сроки принятия в США "адских санкций" против РФ

14:07 29.07.2026 Ср
2 мин
Впереди еще три этапа
aimg Татьяна Степанова
У Зеленского назвали возможные сроки принятия в США "адских санкций" против РФ Фото: уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Конгресс США может принять законопроект об "адских санкциях" против России в начале осени.

Как сообщает РБК-Украина, об этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк рассказал в комментарии журналистам.

По его словам, на этой неделе конгрессменам предстоит окончательно проголосовать в Верхней палате Конгресса США.

"После этого они должны были бы на начало сентября перейти в Палату представителей. Там подтверждается этот законопроект, после чего он пойдет на подпись в Белый дом", - рассказал Власюк.

"Адские санкции" против России

Напомним, 28 июля Сенат США поддержал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана , одним из авторов которого был сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, встретился с более чем 60 американскими сенаторами.

Зеленский заявил, что новый санкционный законопроект США против России имеет значение не только в контексте давления на Кремль, но и является важным сигналом для Европы .

СМИ сообщали, что именно Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб убедили сенаторов США поддержать законопроект об "адских санкциях" против России.

Пока что санкции против РФ одобрены не окончательно, их ждет еще одно голосование Сената, которое планируют успеть до августа, а дальше слово за Палатой представителей.

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