Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Служба безопасности Украины должна провести новые операции по ослаблению России, а также очистить собственную внутреннюю структуру.
С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По словам главы государства, 4 августа он заслушал доклад по украинским операциям для противодействия российской агрессии.
Зеленский подтвердил, что хорошие результаты снова демонстрирует Служба безопасности Украины.
"Сегодня я согласовал новые операции. Александр Поклад доложил о приоритетах Службы безопасности Украины на август. Также поручил руководителю СБУ сделать дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры Службы от тех, кто работает на себя, а не на Украину", - заявил Зеленский.
На этом фоне президент выразил благодарность всем сотрудникам СБУ, которые действительно защищают государство и его граждан.
Что важно понимать, именно 4 августа завершается 40-дневная операция СБУ по ослаблению России. Ее приказал провести Владимир Зеленский.
Кстати, раньше мы рассказывали, какие российские цели попали под удары СБУ в течение прошлой недели.
Более того, стало известно, как Служба безопасности в течение одной ночи поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км.
Также выяснилось, что Зеленский устроил масштабные кадровые перестановки в СБУ.