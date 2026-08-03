Украина ввела санкции против поставщиков деталей для баллистики РФ

Еще 23 компании военно-промышленного комплекса России попали под санкции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Президента Украины.

Украина приняла новые санкции против ВПК России

Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно касается санкций против субъектов, работающих на военно-промышленном комплексе РФ.

Под санкции попали 23 компании и связанные с ними 20 физических лиц. Они производят и снабжают оборудованием и компонентами российский ВПК и силовые структуры в обход санкций.

Кто в списках

Среди них - компания "Кидма Тек", которая производит:

оптические приборы,

средства ПВО,

РСЗО.

Также компания ремонтирует авиационные и противотанковые управляемые ракеты,

Под украинские санкции попал и входящий в структуру подсанкционного "Ростеха" завод имени Морозова .

Там производят:

взрывчатые вещества,

ракетное топливо,

материалы для ракетных комплексов (в частности, твердотопливные заряды для двигателя баллистической ракеты "Искандер-М").

Кто еще в санкционных списках:

"Спецэлектронкомплект" - привлечена к производству управляемых авиационных ракет;

- привлечена к производству управляемых авиационных ракет; предприятие "Аурум" снабжает системы РЭБ и дроны для российских оккупантов.

Также в списке российские IТ-предприятия, создающие цифровые решения и программы информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.

"Каждое предприятие, которое потеряет доступ к компонентам, технологиям или финансированию, произведет меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны", - отметил советник - уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.