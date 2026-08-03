Украина ввела санкции против поставщиков деталей для баллистики РФ
Еще 23 компании военно-промышленного комплекса России попали под санкции Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Президента Украины.
Украина приняла новые санкции против ВПК России
Президент Украины Владимир Зеленский 3 августа подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно касается санкций против субъектов, работающих на военно-промышленном комплексе РФ.
Под санкции попали 23 компании и связанные с ними 20 физических лиц. Они производят и снабжают оборудованием и компонентами российский ВПК и силовые структуры в обход санкций.
Кто в списках
Среди них - компания "Кидма Тек", которая производит:
- оптические приборы,
- средства ПВО,
- РСЗО.
Также компания ремонтирует авиационные и противотанковые управляемые ракеты,
Под украинские санкции попал и входящий в структуру подсанкционного "Ростеха" завод имени Морозова .
Там производят:
- взрывчатые вещества,
- ракетное топливо,
- материалы для ракетных комплексов (в частности, твердотопливные заряды для двигателя баллистической ракеты "Искандер-М").
Кто еще в санкционных списках:
- "Спецэлектронкомплект" - привлечена к производству управляемых авиационных ракет;
- предприятие "Аурум" снабжает системы РЭБ и дроны для российских оккупантов.
Также в списке российские IТ-предприятия, создающие цифровые решения и программы информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.
"Каждое предприятие, которое потеряет доступ к компонентам, технологиям или финансированию, произведет меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны", - отметил советник - уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил: Украина будет делать все возможное, чтобы война против РФ завершилась еще до начала зимы 2026 года.
Кроме того, Конгресс США может принять законопроект об "адских санкциях" против России в начале осени. Об этом Власюк рассказал в комментарии журналистам.