Сенаторы в США верят, что Путин сядет за стол переговоров после одобренных санкций
Так называемые адские санкции США против России, которые тоже называют санкции Грэмма, должны стать инструментом давления на российского диктатора Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления американских сенаторов, передает Fox News.
По словам сенаторов, двухпартийный законопроект призван не только усилить экономическое давление на Москву, но и лишить Кремль возможности и дальше финансировать войну.
"Этот законопроект говорит Владимиру Путину: ваши дни войны сочтены. Вы на проигравшей стороне. Лучше прийти к столу переговоров сейчас, чем жертвовать еще больше жизней, тратить больше денег, разрушать свою экономику и уничтожать свое положение в мире. Америка поддерживает Украину", - заявил сенатор-демократ Ричард Блюмент.
Отметим, что именно Блюменталь активно работал над ограничениями против России с уже покойным Линдси Грэмом, прощание с которым состоялось 29 июля по Киеву.
Сенатор-демократ также добавил, что "главными виновниками", "подпитывающими военную машину России", являются Китай и Индия.
Известно, что находящиеся в Вашингтоне сенаторы на встрече с Владимиром Зеленским обсудили ситуацию на фронте, потребности Украины в вооружении и дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов.
По их словам, украинский президент выразил благодарность за двухпартийную поддержку в Конгрессе и отметил важность сохранения санкционного давления на Россию.
Как сообщалось, законопроект о санкциях уже прошел первое процедурное голосование в Сенате . Документ поддержали 86 сенаторов, 12 высказались против.
Документ предусматривает более жесткие санкции против российского руководства , финансового сектора и "теневого флота", а также введение пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российские энергоносители.
После принятия в Сенате законопроект должен рассмотреть Палату представителей.