Трамп назвал возможную дату полного открытия Ормузского пролива

США и Иран быстро продвигаются в переговорах и обсуждают полное возобновление нормального судоходства в Ормузском проливе уже во вторник, 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общение президента США Дональда Трампа с журналистами.

Что именно обсуждают стороны

"Мы обсуждаем пролив, его открытие буквально до завтрашнего дня. Полное открытие", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Президент в очередной раз заверил, что проход по проливу будет бесплатным для всех судов, поскольку США установили полный контроль над этим морским путем и не позволят Ирану взимать ни жалованья.

"Я не позволю им взимать никакую оплату. Они не будут взимать плату, мы не обсуждаем никакой оплаты", - заявил Трамп.

Что будет на втором этапе переговоров

По словам президента, возобновление нормального судоходства станет лишь первым шагом, после которого стороны перейдут ко второму этапу – переговорам по ядерной программе Тегерана.

"Второй этап будет в том, что мы будем говорить о ядерной программе. Денуклеаризация Ирана должна состояться, они не могут иметь ядерного оружия", - подчеркнул Трамп.

Есть ли у Ирана еще время

Трамп заверил, что переговоры между США и Ираном продолжаются "не очень сложно" и назвал нынешний этап последней возможностью для Тегерана избежать удара по руководству страны.

"Я хочу в полной мере дать им последний шанс перед обезглавлением. Это последний для них шанс подписать хороший документ. Я хотел бы не совершать столь масштабную атаку на эту страну. Надеюсь, они опомнятся", - отметил президент США.