Рубио получил беспрецедентные полномочия в Венесуэле, — NYT

Спустя шесть месяцев после смены власти в Венесуэле Соединенные Штаты получили беспрецедентное влияние на финансовую систему, нефтяную отрасль и работу государственных институтов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times .

Как изменилась система управления

Как пишет The New York Times со ссылкой более чем на десяток американских и венесуэльских чиновников, государственный секретарь США Марко Рубио фактически координирует ключевые направления работы венесуэльских властей.

Издание отмечает, что подобного уровня влияния одного американского чиновника на суверенное государство современная история практически не знала.

По информации собеседников газеты, Рубио поддерживает постоянную связь через WhatsApp с Делси Родригес, которая после смены власти исполняет обязанности руководителя страны при поддержке Вашингтона.

Несмотря на регулярные контакты, журналисты подчеркивают, что отношения между сторонами нельзя назвать равноправными.

Под контролем оказались финансы и нефтяной сектор

По данным NYT, Министерство финансов США получает доходы от основной части венесуэльского экспорта, после чего средства возвращаются через банковскую систему страны.

При этом американская сторона определяет, на какие цели могут расходоваться деньги и кто вправе ими распоряжаться. Как утверждает издание, такой механизм позволил пресечь коррупционные схемы и защитить государственные доходы от требований кредиторов.

Одновременно Родригес, как отмечают источники, оказалась зависимой от решений Вашингтона, поскольку без согласованного финансирования не может обеспечивать выплаты зарплат и поддержку национальной валюты.

Кроме того, по информации газеты, Рубио контролирует санкционную политику США в отношении Венесуэлы, реформирование нефтяной отрасли, а также участвует в согласовании важных кадровых решений, включая назначение министра обороны.

Влияние распространяется и на внешнюю политику

Авторы публикации утверждают, что американское влияние затрагивает не только внутреннее управление, но и международную деятельность Каракаса. В частности, NYT приводит пример с поездкой Родригес в Индию, о которой Рубио сообщил раньше официальных властей Венесуэлы.

Газета также пишет, что после американского удара по Ирану администрация США потребовала удалить публикацию главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля с критикой действий Вашингтона, и спустя несколько часов сообщение было удалено.

По оценке журналистов, нынешняя политика Рубио заметно отличается от его прежних заявлений в поддержку демократических преобразований в Латинской Америке.

При этом президент США Дональд Трамп, как отмечает издание, заявил, что Вашингтон намерен управлять Венесуэлой до момента "безопасной, надлежащей и разумной передачи" власти, а позднее допустил, что этот процесс может продолжаться еще многие годы.