Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США и назвал дату

Глава Китая Си Цзиньпин посетит США 24 сентября 2026 года. Президент США Дональд Трамп уже назвал одну из ключевых тем, которую планирует обсудить с китайским лидером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил дату визита главы Китая в США. По его словам, встречу используют для возвращения к разговору об искусственном интеллекте - теме, которую они поднимали еще в Пекине.

"Президент Си приезжает 24 сентября, и мы говорили об этом (искусственный интеллект), когда я был в Пекине, и мы будем говорить об этом снова", - сказал Трамп.

Визит станет продолжением переговоров, которые вели лидеры во время поездки Трампа в Китай в начале этого года. Именно находясь в Пекине, американский президент пригласил Си Цзиньпина в Белый дом.

Активная подготовка к сентябрьским переговорам уже идет.

В среду государственный секретарь США Марк Рубио и министр иностранных дел Китая Ван I обсудили необходимость определения сфер сотрудничества. Цель – заложить основу для "очень положительного визита".