Сенат США проголосовал за решение, чтобы принять "адские санкции" Грэма против РФ
В ночь на 29 июля Сенат США утвердил ключевое решение, которое необходимо для принятия "адских санкций" против России, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Reuters.
Известно, что голосование завершилось с результатом 86 "за" и "12" против. Теперь же руководство Сената надеется достичь согласия со всеми 100 сенаторами, чтобы пакет санкций был принял до начала каникул в августе.
Но проблема состоит в том, что любой сенатор может высказать возражения и замедлить процесс.
Отметим, что голосование за процедурное решение произошло всего через несколько часов после похорон Грэма и вскоре после того, как с сенаторами встретился президент Украины Владимир Зеленский.
После этой встречи сенаторы пригласили Зеленского понаблюдать за частью голосования из галереи Сената, после чего он поаплодировал и сказал: "Спасибо". Несколько сенаторов поаплодировали ему в ответ.
Отметим, что санкции против РФ включают пошлины в размере до 100% против 5 крупнейших импортеров российский нефти и газа, включая Индию и Китай.
Другие важные моменты
Напомним, недавно в Bloomberg была информация, что двухпартийная группа сенаторов достигла согласия по поводу финального текста законопроекта о санкциях Линдси Грэма против России.
Ранее мы писали, что проблема заключалась в том, что демократов не устраивает версия, которая даст Трампу широкие полномочия по этим санкциям. Первоначальная версия предполагала, что ввод или отмена ограничений будут решаться через Конгресс. Однако президент США настоял на том, чтобы текст переписали под него и он лично мог решать эти вопросы без Конгресса.
Также некоторые демократы выступают против, так как считают, что эти пошлины в руках Трампа могут нанести экономический ущерб как американским семьям, так и европейским союзникам.
Стоит добавить, что 28 июля в США состоялась встреча между Владимир Зеленским и Дональдом Трампом. Что известно о ней и что обсуждалось - читайте в нашем материале.