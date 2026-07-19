Трамп решил продвигать движение MAGA в Европе через USAID

Администрация Дональда Трампа начинает масштабное переформатирование внешней помощи США для продвижения идеологии MAGA в Европе и мире. Белый дом готовит серию грантов для поддержки проектов, отвечающих новым политическим приоритетам Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Financial Times .

Государственный департамент уже направил законодателям официальное уведомление о новых расходах. В документе говорится о выделении 2 миллионов долларов в противодействие цензуре в Европе. США планируют бороться с нормами европейского Закона о цифровых услугах (DSA) и Закона о цифровых рынках (DMA).

Ранее Трамп не раз критиковал эти законы. Он считает их инструментами ограничения свободы слова. Теперь американские деньги пойдут в поддержку выступающих против регуляторной политики Брюсселя.

Парадокс USAID: от запрета к использованию

В начале своего срока Трамп пытался максимально ограничить влияние Агентства США по международному развитию (USAID). Он считал эту структуру частью «старой бюрократической системы». Однако теперь стратегия изменилась, и он стал использовать этот инструмент.

Вместо традиционных гуманитарных программ деньги теперь получают инициативы, продвигающие повестку дня MAGA. Это кардинальный пересмотр всей системы иностранной помощи, которая выстраивалась десятилетиями.

Что такое движение MAGA?

Чтобы понять, какие проекты будут получать поддержку, следует знать ключевые принципы движения Make America Great Again.

Они включают:

Америка превыше всего : ценность государственных интересов США над интернациональными соглашениями.

: ценность государственных интересов США над интернациональными соглашениями. Антиглобализм : скептическое отношение к ООН, ВОЗ и другим сверхгосударственным структурам.

: скептическое отношение к ООН, ВОЗ и другим сверхгосударственным структурам. Свобода слова без границ : борьба с любым модераторством или регулированием контента в сети.

: борьба с любым модераторством или регулированием контента в сети. Экономический протекционизм : поддержка американских компаний и давление на конкурентов через пошлины.

: поддержка американских компаний и давление на конкурентов через пошлины. Традиционные ценности: финансирование программ, укрепляющих национальную идентичность.

Реакция ЕС на план Трампа

Реформа помощи США вызвала беспокойство среди европейских лидеров. Они видят в этом попытку вмешательства во внутренние дела Евросоюза. Финансирование оппозиционных движений в Брюссель может значительно усилить напряженность между союзниками по НАТО.

Вашингтон настаивает на своем праве помогать тем, кто разделяет их взгляды на свободу рынка и информации. Грантовая программа является первым шагом в этом направлении. До конца года объемы финансирования подобных инициатив могут возрасти.