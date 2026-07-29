Зеленский убедил США, что Украина способна выиграть войну, - Politico
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США 28 июля "совершил подвиг", еще год назад казавшийся невозможным. Он убедил Вашингтон в том, что Украина может выиграть войну с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В отличие от визита Зеленского в Белый дом в феврале 2025 года, когда в Овальном кабинете возник спор с Дональдом Трампом, на этот раз президент Украины оставил встречу с президентом США в приподнятом настроении.
Politico отмечает, что ситуация в Вашингтоне изменилась для Украины к лучшему.
К тому же поездка Зеленского завершилась еще одной победой, когда сенаторы проголосовали за законопроект Линдси Грэма о введении санкций против стран, покупающих российскую нефть.
Голосование приблизило Конгресс США к достижению приоритета Зеленского и является очередным сигналом того, что дела Киева улучшаются не только на поле боя.
Однако документ еще предстоит пройти все этапы принятия, а окончательная позиция Белого дома по отношению к нему остается неопределенной.
По словам американских законодателей, главной темой переговоров Зеленского и американских сенаторов стало усиление санкционного давления на Москву, военная помощь Украине и перспективы мирных переговоров.
Украинский лидер во время визита в Капитолий США подчеркнул, что санкции могут помочь закрепить успехи, достигнутые Силы обороны на фронте и заставить Путина к мирным переговорам. Эти аргументы начали приносить результаты, поскольку сенаторы обеих партий поддержали стратегию Зеленского.
На встрече украинский президент также отметил необходимость расширить военную поддержку Украины.
В частности, речь шла о лицензиях на производство ракет-перехватчиков к системам Patriot, поставках ракет-перехватчиков PAC-3 и обеспечение бесперебойного доступа к спутниковой связи Starlink, для ударов вглубь территории РФ.
Визит Зеленского в США
Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон и встретился с американским президентом Дональдом Трампом.
Лидеры обсудили производство перехватчиков для ЗРК Patriot, активизацию переговорного процесса и не только.
По словам Трампа, встреча состоялась "очень хорошо".
Кроме того, вчера Сенат США во время процедурного голосования поддержал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, одним из авторов которого был сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Зеленский, находясь с визитом в США, встретился с более чем 60 американскими сенаторами. Важно: пока санкции против РФ одобрены не окончательно, их ждет еще одно голосование Сената, которое планируют успеть до августа, а дальше слово за Палатой представителей.