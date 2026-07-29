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"Санкционное меню" для Трампа: у Зеленского раскрыли детали законопроекта имени Грэма

21:44 29.07.2026 Ср
2 мин
Белый дом получит целый список жестких рычагов
aimg Валерий Ульяненко
"Санкционное меню" для Трампа: у Зеленского раскрыли детали законопроекта имени Грэма Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Законопроект имени Линдси Грэма о санкциях против РФ не содержит фиксированного пакета ограничений, а предоставляет президенту США Дональду Трампу возможность выбора инструментов давления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона.

"В целом, это эдакое "санкционное меню", из которого президенту Трампу придется выбирать определенные меры и их применять", - пояснил он.

Власюк отметил, что законопроект охватывает широкий спектр возможных ограничений, в частности:

  • тарифы и пошлины для стран и компаний, покупающих российскую нефть;
  • санкции против поставщиков для российского военно-промышленного комплекса (ВПК);
  • ограничения финансового сектора и сферы банковских услуг;
  • запрет на денежные инвестиции и санкции против государственных компаний РФ.

"То есть выбирать есть из чего. Законопроект комплексный и предлагает на выбор очень-очень много разных инструментов", - подчеркнул уполномоченный президента.

"Адские санкции" против РФ

Напомним, 28 июля Сенат США поддержал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, одним из его соавторов стал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с более чем 60 сенаторами. По его словам, новый санкционный законопроект имеет важное значение не только как инструмент усиления давления на Кремль, но и является важным сигналом для Европы.

По информации СМИ, именно Зеленский вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом убедили американских законодателей поддержать инициативу по "адским санкциям" против России.

Впрочем, окончательно документ еще не принят. Впереди его ждет еще одно голосование в Сенате, которое планируют провести до августа, после чего законопроект рассмотрит Палата представителей.

Отметим, Владислав Власюк заявил, что Конгресс США может окончательно одобрить законопроект об "адских санкциях" против РФ уже в начале осени.

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