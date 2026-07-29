"Санкционное меню" для Трампа: у Зеленского раскрыли детали законопроекта имени Грэма

Законопроект имени Линдси Грэма о санкциях против РФ не содержит фиксированного пакета ограничений, а предоставляет президенту США Дональду Трампу возможность выбора инструментов давления.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона.

"В целом, это эдакое "санкционное меню", из которого президенту Трампу придется выбирать определенные меры и их применять", - пояснил он.

Власюк отметил, что законопроект охватывает широкий спектр возможных ограничений, в частности:

тарифы и пошлины для стран и компаний, покупающих российскую нефть;

санкции против поставщиков для российского военно-промышленного комплекса (ВПК);

ограничения финансового сектора и сферы банковских услуг;

запрет на денежные инвестиции и санкции против государственных компаний РФ.

"То есть выбирать есть из чего. Законопроект комплексный и предлагает на выбор очень-очень много разных инструментов", - подчеркнул уполномоченный президента.

"Адские санкции" против РФ

Напомним, 28 июля Сенат США поддержал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, одним из его соавторов стал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с более чем 60 сенаторами. По его словам, новый санкционный законопроект имеет важное значение не только как инструмент усиления давления на Кремль, но и является важным сигналом для Европы.

По информации СМИ, именно Зеленский вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом убедили американских законодателей поддержать инициативу по "адским санкциям" против России.