Персона №3 в США. Кто такой Майк Джонсон и как его карьера зависит от помощи Украине

При подготовке использовались: публикации The New York Times, CNN, AXIOS, The Washington Post, заявления Майка Джонсона, информация из Wikipedia.

Содержание:

Юрист из провинции, ревностный христианин и поборник традиционных ценностей. Биография Джонсона

Джеймс Майкл Джонсон родился в небольшом городе Шривпорт, штат Луизиана в 1972 году.

Окончил среднюю школу в родном городе, степень бакалавра бизнес-администрирования получил в Университете Луизианы. Также окончил Юридический центр Пола Геберта штата Луизиана со степенью доктора права.

Был партнером юридической фирмы Kitchens, а также председателем юридической службы Альянса защиты свободы – консервативное движение, которое выступает за запрет абортов и однополых браков.

Также работал юридическим советником прокурора штата и представлял Луизиану по делу о запрещении однополых партнерств, об ограничении абортов, защищал право местной сети школ предоставлять образование с религиозным уклоном.

В 2003 и 2004 годах Джонсон написал несколько статей для луизианской газеты, где называл гомосексуализм "неестественным по своей сути" и "опасным образом жизни".

Фото: Майк Джонсон начинал карьеру в Луизиане (Getty Images)

По словам Майка Джонсона, вера определяет все, что он делает. Является ревностным христианином и прихожанином баптистской церкви. Вместе с супругой запустил христианский подкаст "Truth Be Told", где они обсуждают различные вопросы общественной и политической жизни с точки зрения веры.

Работал доверенным лицом Комиссии по вопросам этики и свободы вероисповедания Южной баптистской конвенции – крупнейшей и влиятельной протестантской организации США.

В 2015 году Джонсон основал некоммерческую юридическую службу под названием Freedom Guard, представляющую христианских клиентов в судебных процессах.

Работа в Палате представителей. Лидер по скорости карьеры

В 2015-м Джонсон прошел в Палату представителей Луизианы, а в следующем году его избрали в Палату представителей США от Республиканской партии и переизбирали еще на три срока подряд (в 2018, 2020 и 2022 году).

Во время работы в нижней палате Конгресса Майк Джонсон продолжал продвигать консервативные законопроекты. В частности, поддерживал инициативы о национальном запрете абортов и наказании для врачей, которые их делают. Отстаивал введение молитвы учащихся в государственных школах. Голосовал против легализации марихуаны.

С 2021 года Джонсон занимал должность заместителя председателя Республиканской конференции Палаты представителей.

Осенью 2023 Майк Джонсон был избран спикером Палаты представителей, фактически став третьей персоной во властной иерархии США.

Джонсон является первым представителем Луизианы на этой должности в истории Соединенных Штатов. К тому же, к моменту вступления на пост спикера он работал в Конгрессе шесть лет и десять месяцев, что является наименьшим сроком среди членов Палаты представителей за последние 140 лет.

Сторонник Трампа

Майк Джонсон поддерживал политический курс Дональда Трампа во время его президентства. В частности, выступал за указ Трампа 2017 о запрете иммиграции из нескольких преимущественно мусульманских стран.

Входил в команду юридической защиты Трампа во время судебных процессов по импичменту в Сенате в 2019 и 2021 годах, завершившихся оправданием.

После проигрыша Трампа на президентских выборах 2020 года ставил их результаты под сомнение и пытался обжаловать.

Как менялась позиция Майка Джонсона по помощи Украине

После начала полномасштабного вторжения Джонсон голосовал против помощи США украинским Вооруженным силам. Так, в мае 2022 года он голосовал против пакета помощи Украине на 40 млрд долларов. Свою позицию конгрессмен объяснил тем, что эти деньги лучше потратить на укрепление южной границы США и другие внутренние потребности.

"Мы не должны отправлять еще 40 млрд долларов за границу, когда наша собственная граница в хаосе, американские матери пытаются найти детскую смесь, цены на бензин рекордно высокие, а американские семьи пытаются свести концы с концами, без достаточного контроля над тем, куда пойдут деньги", - говорил Джонсон.

Однако тогда большинство Палаты представителей проголосовало за оказание помощи, в том числе и республиканцы. Против было только 57 конгрессменов из 425.

Фото: в 2022 году Джонсон голосовал против поддержки Украины (Getty Images)

Новый крупный пакет помощи союзникам в США был вынесен на рассмотрение осенью прошлого года. Президент Джо Байден обратился в американский Конгресс с запросом на выделение более 105 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня.

Однако запрос Байдена столкнулся с жестким сопротивлением со стороны республиканцев в Конгрессе, а именно так называемых "трампистов" в Палате представителей. Тогда Майк Джонсон прямо заявлял, что не поставит на рассмотрение запрос, поскольку республиканцы хотят, чтобы президент США урегулировал ситуацию на границе с Мексикой.

В феврале 2024 подконтрольный демократам Сенат проголосовал за другой законопроект, где объединялась помощь Украине, Израилю и Тайваню, а тема границы не поднималась вообще. Однако республиканцы встретили его враждебно, а спикер Палаты представителей Джонсон опять отказался ставить его на голосование, пока требования его партии относительно границы не будут выполнены.

Однако наконец конгрессмен изменил свое мнение. После недавней атаки Ирана на Израиль в США заговорили о важности помощи союзникам.

15 апреля Джонсон объявил о внесении пакета законопроектов, отдельно о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также по ряду вопросов, связанных с нацбезопасностью США. В части помощи для обеспечения безопасности этот пакет почти идентичен тому, который еще в феврале принял Сенат.

22 апреля Палата представителей приняла инициативу Майка Джонсона большинством голосов, далее документ направили на рассмотрение в Сенат. Больше об этом можно прочесть в отдельном материале.

Джонсон под угрозой отставки

Спикер Палаты представителей решил "протолкнуть" законопроект несмотря на критику радикально настроенных однопартийцев, угрожавших отправить его в отставку.

Так, Марджори Тейлор Грин и Томас Масси заявили, что готовы организовать голосование за устранение Джонсона из-за его инициативы по законопроекту о помощи Украине.

Как писало издание CNN, Джонсону пришлось поставить на карту свою работу, пойдя на противостояние с экстремистами из Республиканской партии, обвиняющими его в измене основам партии.

"Эра Майка Джонсона на должности спикера окончена. Он должен сделать правильно - уйти в отставку и позволить нам продолжать работу по установленной процедуре. В противном случае мы будем вынуждены уволить его", - заявила Грин.

CNN сообщило, что Майку Джонсону нужно будет полагаться на демократов в своем спасении, если Марджори Тейлор Грин и ее сторонники осуществят свою угрозу провести голосование за увольнение.

Фото: Джонсон выступил за помощь Украине, несмотря на угрозу отставки (president.gov.ua)

Почему спикер Палаты представителей изменил сою позицию

Решение Майка Джонсона рискнуть постом спикера для принятия пакета помощи иностранным государствам издание The New York Times назвало кульминацией его чрезвычайной личной и политической эволюции.

Джонсон объяснил свою перемену частично данными разведки, которые он получил. В частности, он убедился во мнении, что Путин не остановится в Украине и может посягнуть на страны Балтии.

"История судит нас за то, что мы делаем… Сейчас критическое время. Я мог принять эгоистическое решение и сделать что-то другое. Но я делаю здесь то, что считаю правильным. Я считаю, что предоставление военной помощи Украине сейчас критически важно" - сказал конгрессмен и добавил, что "лучше отправить пули в Украину, чем американских мужчин".

В материале NYT говорится, что Майк Джонсон также был поражен историями, которые он услышал во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лицами о масштабах страданий, причиненных войсками РФ украинцам. Все это повлияло на чувство христианской веры Джонсона.