Зеленский дал послам задачу по Китаю

В ходе совещания с украинскими послами глава государства определил новые приоритеты внешней политики. Одним из главных направлений он назвал развитие отношений с Китаем.

Зеленский поручил украинским дипломатам активнее работать над развитием отношений с Китаем. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить полную поддержку России со стороны Пекина.

"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить", – заявил он.

Президент также отметил, что Украина уже добилась положительных результатов в развитии отношений с рядом государств, в том числе с Филиппинами, однако эту работу нужно продолжать.

"Надо все это нам восстанавливать, все нужно дорабатывать", - подчеркнул он.

Отдельно Зеленский поручил дипломатам уделить больше внимания Сирии.

По его словам, после смены режима страна переживает период трансформации, а Украина была среди первых государств, поддержавших новые сирийские власти. Поэтому сотрудничество с Дамаском необходимо усиливать.

Кроме того, президент заявил, что Украине нужно более сильное присутствие в странах Латинской Америки. Он также выразил надежду на то, что Министерство иностранных дел совместно с командой Офиса президента представит новую стратегию развития отношений с государствами Африки.