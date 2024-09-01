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РФ учит учителей выявлять проукраинских детей на оккупированных территориях, - ЦНС

Воскресенье 01 сентября 2024 02:49
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РФ учит учителей выявлять проукраинских детей на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: флаг Украины и учащиеся в классе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На оккупированных территориях Украины россияне провели семинар среди учителей. Теперь они должны выявлять детей, потенциально поддерживающих свою родную страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"В циничном стиле оккупанты назвали это "девиантным поведением"", - говорится в сообщении.

По данным информационного ресурса, учителей учили куда обращаться в случае, если они обнаружили "не лояльных детей", а также - как через них выходить на взгляды их родителей.

В ЦНС резюмировали, что враг фактически планирует через детей узнавать информацию о проукраинском движении.

"(Враг - тед) не понимает, что таково большинство населения на временно оккупированных территориях" - отметил информационный ресурс.

Кроме того, в конце публикации Центр национального сопротивления призвал провести дома беседы с детьми, а также сообщать об учителях, работающих на врага.

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