Под ударом ТЦ, Дворец спорта, "Новая почта": что известно о последствиях обстрела Харькова

Днем 1 сентября россияне снова массированно ударили по Харькову . На данный момент уже известно о десятках пострадавших, среди которых дети и медики, повреждены отделения "Новой почты", Дворец спорта, газогон, ТЦ.

Взрывы в Харькове

Около 13:00 в Харькове прогремела серия взрывов - их было близко 10. В этот момент в регионе была объявлена тревога.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики с восточного и северного направлений. Глава ОВА Олег Синегубов предупредил про угрозу повторных ударов.

29 пострадавших, среди них медики и дети

Почти сразу стало известно о том, что есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры. Первоначально сообщалось о шести пострадавших, позже число раненых начало расти - 13, 15 и т.д. На данный момент известно про 29 пострадавших.

"В том числе дети, есть дети, которые получили тяжелые ранения. Среди раненых - два представители медицинской службы, еще двое взрослых также находятся в тяжелом состоянии", - рассказал Синегубов.

Обновлено 15:28. Число пострадавших в Харькове возросло до 41, среди них - 5 детей.

Под ударом отделение "Новой почты", газопровод

Сейчас известно, что оккупанты целили исключительно в гражданскую инфраструктуру на нескольких локациях. По предварительной информации правоохранителей, при ударах захватчики использовали ракеты "Искандер". Поврежден торговый центр, отделение "Новой почты".

Также из-за обстрела Харькова возникли проблемы с газопроводом, есть возгорание. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, на данный момент эвакуированы 30 человек.

Последствия обстрела Харькова 1 сентября (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Дворец спорта: четыре удара, под завалами могут быть люди

Кроме того, враг нанес четыре удара по Дворцу спорта в Харькове.

"По "Дворцу спорта" в городе Харькове было, по предварительной информации, четыре удара. Там также есть гражданские раненые. Есть еще "прилеты" по открытой местности, парковой зоне, где мы фактически еще фиксируем последствия", - рассказал глава ОВА.

На данный момент проводится операция по разбору завалов в спорткомплексе, где было одно из ракетных попаданий.

"Под завалами еще могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются. Один человек, работающий там электриком, был заблокирован среди завалов. Сейчас он в безопасности", - добавил Синегубов.

Последствия ударов по Дворцу спорта в Харькове 1 сентября (t.me/synegubov)

Возле спорткомплекса, как уточнил он, зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", часть из которых попала в землю.

Реакция Зеленского

На обстрел Харькова уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия снова терроризирует Харьков. Удары по гражданской инфраструктуре, просто по городу. Все необходимые силы для спасательной операции привлечены", - рассказал он.

По мнению президента, должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить этот террор.

"Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров - смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты", - констатировал Зеленский.

При подготовке материала использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова.