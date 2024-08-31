В России пропал вертолет Ми-8 с двумя десятками людей на борту

Российский вертолет Ми-8 пропал на Камчатке в субботу, 31 августа. На борту могли находиться более 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро". Утром он вылетел с площадки в районе вулкана Вачкажец на Камчатке и практически сразу скрылся с радаров.

По предварительным данным, на борту могут находиться 22 человека - три члена экипажа и 19 пассажиров.

РосСМИ пишут, что экипаж не сообщал о проблемах перед вылетом.

На поиски вертолета вылетел другой борт, еще один Ми-8, также наземная группа спасателей готовятся к отправке в район, где пропал вертолет.