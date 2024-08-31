Партизаны провели разведку порта в российском Таганроге (фото)

Партизаны провели разведку порта в Таганроге Ростовской области. Он расположен на берегу Азовского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент провел разведку порта в Таганроге и прилежащей к нему территории. Передал информацию о размещении важных объектов и узлов", - говоится в сообщении.

Партизаны разведали портовую зону Азовского моря (t.me/atesh_ua)

Чем важен порт в Таганроге

Таганрог - город в Ростовской области России, который расположен на берегу Таганрогского залива Азовского моря.

Порт в Таганроге Ростовской области (t.me/atesh_ua)

Порт Таганрога является важной частью транспортной инфраструктуры России. Он используется для логистической поддержки военных операций оккупантов, включая транспортировку техники, боеприпасов и топлива.

Порт Таганрога также служит базой для военных судов, обеспечивающих контроль над Азовским морем и прилегающими территориями. В частности, этот порт играет немалую роль в обеспечении военных действий РФ на юге Украины и на других направлениях.

